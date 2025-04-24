Дональд Трамп анонсировал «очень важные» встречи по Украине в ближайшие дни.

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам президента США, переговорщики уже сейчас «добились большого прогресса».

Президент США Дональд Трамп заявил, что участники переговоров по конфликту на Украине уже достигли некоторых успехов. Вскоре, по его словам, состоятся новые встречи, в ходе которых будет обсуждаться урегулирование. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время интервью телеканалу Fox News.

«Мы хотим закончить его быстро. И я думаю, что мы добились большого прогресса. И мы увидим, что произойдет. Следующие несколько дней будут очень важными. Встречи проходят прямо сейчас», — сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня. Кроме того, он уверен, что до выхода США из переговорного процесса дело не дойдет. По мнению Трампа, сделка будет заключена. Откажется ли Вашингтон от участия в обсуждении в будущем? Президент предложил журналистам спросить об этом снова через две недели.

Ранее 5-tv.ru выяснял, вероятно ли такое развитие событий. Сомнения в стойкости Штатов на пути завершения конфликта возникли в связи с отказом лидера киевского режима Владимира Зеленского от мирных инициатив.