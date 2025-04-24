Департамент Илона Маска ликвидирует американское агентство помощи бедным странам

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Сотрудников уже уведомили по электронной почте, что им предложат досрочно выйти на пенсию или уволиться.

Департамент эффективности госуправления (DOGE) в США начал процедуру свертывания деятельности агентства Millennium Challenge Corporation (MCC), которое оказывает экономическую помощь бедным государствам. Об этом сообщила The New York Times.

По информации издания, после визита комиссии по сокращению расходов из возглавляемого Илоном Маском DOGE, сотрудников MCC по электронной почте уведомили, что им предложат досрочно выйти на пенсию или уволиться.

«Внешняя помощь не является приоритетом для администрации президента, поэтому работа MCC должна быть свернута», — сказал старший сотрудник организации Кье Ким в интервью Reuters.

Как пишет The New York Times, агентство Millennium Challenge Corporation было создано по инициативе президента Джорджа Буша-младшего. Оно предоставляет гранты на проекты развития напрямую иностранным правительствам. Годовой бюджет агентства составляет примерно один миллиард долларов.

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