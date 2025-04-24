Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

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Но в Незалежной это мало кого волнует.

Комитет Организации Объединенных Наций по ликвидации расовой дискриминации определил, что украинский закон «О национальных меньшинствах» содержит признаки дискриминации в отношении русскоязычных и армяноязычных граждан, а также представителей цыганской общины, сообщают РИА Новости.

В ходе анализа были сопоставлены условия, в которых находятся различные меньшинства, использующие языки стран Европейского союза. Ибраима Гиссе, содокладчик комитета, выразил поддержку законодательным инициативам Киева, в том числе принятию упомянутого закона. Однако, комитет обратил внимание на случаи дискриминации.

«Вместе с тем он подчеркнул, что в этом законе сохраняются определенные дискриминационные положения, в частности, между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского Союза, и теми, кто, как русские, армянские или цыганские общины, не говорит ни на одном из этих языков», — говорится в выводах членов комитета.

В марте 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также констатировало, что в Киеве русскоязычные жители подвергаются более серьезной дискриминации, чем граждане, использующие другие европейские языки.

В Организации Объединенных Наций заявили, что новый закон предоставляет больше прав гражданам Украины, которые используют языки Европейского союза. Однако другие меньшинства не могут воспользоваться этими преимуществами.

Однако власти Украины не спешат принимать меры для улучшения ситуации. Напротив, Ольга Стефанишина, занимающая пост вице-премьера и отвечающая за интеграцию с Евросоюзом, заявила, что призывы соблюдать права русскоязычных граждан дестабилизируют ситуацию. По ее словам, европейские политики уделяют внимание незначительным деталям, а ограничения по использованию языка были введены из соображений безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия запросила консультацию Совбеза ООН по вопросам ударов Украины по РФ.