С кожей беда? Врач-косметолог предлагает пройти два простых теста

Фото, видео: 5-tv.ru

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Врач-косметолог рассказала, как правильно оценить состояние кожи без специальных приборов.

Потеря упругости, тусклый цвет, ощущение сухости — первые тревожные признаки старения кожи. Чтобы не пропустить момент, когда она начинает терять молодость и здоровье, важно вовремя оценивать ее состояние. Врач-хирург и косметолог Валерия Лифанова рассказала 5-tv.ru, как это сделать в домашних условиях.

Первые тревожные сигналы

По словам специалиста, понять, что кожа стареет или испытывает стресс, можно без использования сложных приборов. Есть четыре основных признака, по которым оценивается состояние кожи: это гладкость, сияние, равномерность тона и плотность.

Последний критерий — самый коварный: плотность кожи изменяется незаметно и первой выдает возраст.

Два простых теста

Чтобы вовремя обнаружить изменения плотности кожи, Лифанова советует сделать два простых теста. Первый поможет определить, насколько кожа увлаженная. Для него достаточно смыть макияж и не наносить крема или средства после умывания. Спустя пару часов нужно приложить к лицу тонкую салфетку. Если она прилипла, но осталась сухой — кожа жирная, но обезвоженная. Если не прилипла и на ней нет следов — кожа сухая, и ей не хватает влаги. А это, по словам косметолога, прямая дорога к ранним морщинам.

Второй тест называется щипковым. Для него нужно слегка защипнуть кожу под глазом или на шее. Здесь кожа самая тонкая, нет потовых сальных желез и подкожной клетчатки. При этом в обеих зонах очень выражена мимика. Если кожа расправляется мгновенно — все в порядке. Если остается залом, который держится две-три секунды, это тревожный сигнал: уровень коллагена низкий.

«Снижение коллагена это первое, что дает возрастные проявления, носогубки, изменение овала, наличие глубоких морщин и борозд», — отмечает эксперт.

По словам косметолога, очень важно посещать дерматолога, проходить профилактические осмотры и процедуры каждые три-четыре месяца.

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