«Борется за право жить с папой»: адвокат Прилучного о встрече Муцениеце с сыном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам юриста, Тимофей открыт к общению с матерью, а она энтузиазма не разделяет.

Актриса Агата Муцениеце встретилась со своим сыном Тимофеем. Об этом сообщила адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова после очередного судебного заседания по установлению места жительства совместного ребенка звезд.

«Состоялась встреча. Правда, в очень парадоксальном месте — в условиях театра-кабаре», — заявила Даниелова.

Она добавила, что Тимофей тянется к матери и открыт к общению. Ситуация осложняется тем, что у Муцениеце резко сменилась система ценностей. Адвокат Прилучного рассказала, что актриса не общалась с сыном на протяжении восьми месяцев.

«Она объяснила ему (Тимофею. — Прим. ред.), почему она с ним не общается на протяжении восьми месяцев. Объяснила, что у нее сменились ценности и приоритеты, произошли определенные перемены в жизни. Будем надеяться, что в новой системе ценностей найдется место для сына, цитата, откидыша», — сказала Даниелова.

По словам адвоката Прилучного, бывшие супруги еще в июне 2023 года договорились о том, что Тимофей будет жить с отцом. Юридически этот факт оформлен не был. Оксана Даниелова уверена, что Агате было выгодно такое положение дел.

«Юридического оформления не было — очевидно, для личных выгод Агаты. Но ребенок проживал с отцом. Ребенок борется за право проживать с папой», — объяснила представитель Прилучного.

Все, что говорит Агата про Павла — ложь, заявила адвокат. Наиболее показательной является история с алиментами. Муцениеце заявляла, что ее бывший супруг — злостный неплательщик. Материалы дела опровергают ее слова и демонстрируют, что Прилучный никогда не имел задолженности по алиментам, напротив — платил больше положенного.

«Никогда ни копейки задолженностей не существовало. Павел всегда оплачивал с существенной переплатой», — настаивает Даниелова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брутян показала романтичный сюрприз от Прилучного.