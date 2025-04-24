Работники коммунальных служб объяснили задержку с отключением отопления
38 0
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Переключение систем в Москве и Петербурге задерживается из-за ожидаемых заморозков.
Открыть сезон навигации раньше обычного позволила погода. Но прихода тепла недостаточно для отключения отопления.
Коммунальщики объяснили, что быстро отключить, как и подключить, не получится. Процесс занимает несколько дней. А в столице, например, в выходные обещают мокрый снег и заморозки.
Очень холодными будут ближайшие дни и в Петербурге. В прогнозе — заряды снега и усиление ветра.