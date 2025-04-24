Ученые связывают сейсмическую активность в мире с угрозой новых катастроф

Фото, видео: © РИА Новости/ETNA WALK/MARCO RESTIVO; 5-tv.ru

Вулканические извержения и землетрясения, охватившие Камчатку, Сицилию и Турцию, могут стать началом целой серии бедствий.

На Камчатке проснулся вулкан Безымянный, на Сицилии извергается Этна, а в Стамбуле тысячи жителей боятся возвращаться в дома и ставят палатки на улице. В Турции вот уже больше суток фиксируют афтершоки. И несмотря на то, что эти горячие точки находятся за тысячи километров друг от друга, ученые увидели прямую закономерность. Появилась версия, что все это — предвестник целой серии природных катастроф. О тектонических движениях и какую угрозу они несут, рассказал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Дома и машины покрыты пеплом, дышать нечем. В воздухе взвесь из обломков пород и вулканического стекла. Сера раздражает слизистые оболочки носа, горла и легких. Жителей Камчатки просят посидеть дома хотя бы пока «пеплопад» не закончится. Опасно сейчас даже летать над регионом. Самолетам меняют маршруты.

«Безымянный известен тем, что иногда его извержения сопровождались катастрофическими такими явлениями. Даже был выделен особый — „безымянный“ — тип извержения, когда одну треть горы снесло направленным взрывом», — рассказал вулканолог Иван Махотин.

Вулканы становятся активнее. Тремя днями ранее началось извержение Ключевской сопки. Пока без угрожающих последствий. Реальную опасность сейчас представляет Этна в Италии. Этой ночью началось четвертое извержение в этом месяце.

«Это чисто тектоническая сейсмическая активность. Землетрясения, которые у нас есть в зоне Этна типа языка Глосса. У нас были некоторые потрясения несколько недель назад, также в районе Николози, являются признаками динамики вулкана, который перезаряжается», — объяснил вулканолог Национального института геофизики и вулканологии Италии Борис Бенке.

Трясет весь континент. Сильные толчки ощущали жители Турции — магнитуда 6,2. Эксперты уверяют, это только цветочки. Турцию ждет новое чудовищное землетрясение, которое можно сравнить с тем, что жители пережили в 2023 году.

«Это сильное землетрясение, и оно говорит: в будущем я устрою здесь еще одно. Слушай, я предупреждаю тебя, сейчас я встряхиваю тебя. Итак, вы собираетесь проводить городские преобразования? Сделайте это как можно скорее и не увеличивайте плотность застройки», — отметил турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан.

Тогда в 11 провинциях погибло больше 50 тысяч человек, еще 107 тысяч пострадали. Землетрясение затронуло по меньшей мере 15 миллионов человек в регионе.

До сих пор невозможно подсчитать ущерб от сильнейшего землетрясения в Мьянме. Тысячи человек числятся пропавшими без вести. В крупных городах не осталось ни одного целого небоскреба.

«Любое крупное землетрясение вызывает некоторую нестабильность в земной коре в глобальном масштабе, и вероятность других крупных землетрясений несколько выше, чем обычно. Наука сейсмология не в состоянии делать надежные и точные прогнозы во временном и пространственном масштабе, которые были бы полезны для людей», — объяснил сейсмолог, почетный профессор Токийского университета Роберт Дж. Геллер.

Эксперты уверены: вулканическая активность на Камчатке и в Италии, землетрясения в Турции, Болгарии, Мьянме и Таджикистане — это только начало серии катастрофических природных явлений.