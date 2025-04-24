«Человек не доверяет нам»: Кети Топурия о брачном контракте

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В России не все одобряют заключение соглашения между супругами.

Многие люди воспринимают брачный контракт как признак недоверия со стороны партнера. Именно поэтому в России не приветствуют соглашение между супругами, заявила певица Кети Топурия корреспонденту 5-tv.ru на XIV ежегодной премии «Fashion People Awards 2025».

«Для разных стран это по-разному. Для России, когда мы начинаем говорить о брачном контракте, для нас это как будто сразу человек не доверяет нам. Как будто сразу ждет чего-то плохого», — объяснила Топурия.

Людей оскорбляют сомнения в их честности. Предложение заключить брачный контракт часто заканчивается скандалом. Стоит помнить, что мужчины и женщины не просто так прибегают к подобным мерам — их толкает негативный опыт, уверена Топурия.

«Но в каких-то моментах, конечно, и мужчин можно понять, и женщин, которые с плохим опытом. Ситуации бывают разные», — сказала Кети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кети Топурия стала мамой в третий раз. Она родила дочь.