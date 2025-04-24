Минный тральщик «Полярный» спущен на воду в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Пряхин; 5-tv.ru

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Его корпус выполнен из композитных материалов, что обеспечивает прочность, легкость и долгий срок службы.

В Санкт-Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе спустили на воду корабль «Полярный». Он стал десятым в серии «Александрит».

Суда этого проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для поиска и обезвреживания боеприпасов на разной глубине. Одно из главных преимуществ — повышенная прочность корпуса, который изготовлен из композитных материалов. В отличие от металлических аналогов, он гораздо легче, а срок службы практически неограничен.

Несмотря на внушительные размеры (61 метр в длину и 10 метров в ширину), корабль обладает высокой маневренностью и способен развивать большую скорость. Тральщик войдет в состав Северного флота до конца года, сообщил главком Военно-морского флота Российской Федерации.