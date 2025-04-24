Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всему миру

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Участники онлайн пресс-конференции Москва — Симферополь почтили память героев.

За две недели до великого праздника Дня Победы — 9 Мая — стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». Более 70 тысяч символов Победы волонтеры раздадут россиянам.

В знак бесконечного уважения и благодарности символ 9 Мая носят даже на МКС. К памятной акции присоединятся наши единомышленники из Приднестровья, Турции, Египта, Кипра, Туниса, Индии и Италии.

В эти минуты в Москве проходит акция «Автопробег Победы». Колонна автомобилей и мотоциклов отправилась от Музея Победы и вернется к мемориальному комплексу на Поклонной горе.

Принимают участие ретро-автомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. Автопробеги стартовали так же в 77 регионах страны.