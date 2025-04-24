Российский космонавт Иван Вагнер защитил диссертацию в космосе

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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По его словам, благодаря цифровым технологиям и интернету на МКС, подготовка прошла успешно.

Иван Вагнер стал первым человеком, защитившим диссертацию в космосе, с борта Международной космической станции (МКС).

О том, как шла научная подготовка в невесомости, космонавт рассказал сегодня в Звездном городке. Участники экипажа МКС-72 ответили на вопросы журналистов после возвращения из космической командировки.

«Как и студенты перед защитой волнуются, я тоже волновался. Книг с собой брать в космос мы не можем. У нас всего один килограмм личных вещей. Но сейчас все доступно в электронном виде. И даже доступ в интернет все равно есть. Поэтому подготовиться можно было», — рассказал летчик-космонавт Иван Вагнер.

Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернулись с МКС 20 апреля. Их командировка продлилась 220 дней. За это время провели более сорока опытов, в том числе и в открытом космосе.

Как рассказал Алексей Овчинин, на МКС приходится очень внимательно следить за физической нагрузкой. Для Овчинина этот полет стал третьим, для Вагнера — вторым. Сейчас космонавты восстанавливаются в Звездном городке под присмотром медиков.