Идите на риск: китайский гороскоп на неделю с 28 апреля по 4 мая

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 28 апреля по 4 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Весьма активная неделя, которая подойдет для активных действий — для них выбирайте среду, субботу и воскресенье. К врачу можно записываться в любой день, кроме понедельника и четверга. А на остальные дни лучше планировать рутинные занятия.

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28 апреля, понедельник

День огненного кролика

5-tv.ru

Годится только для спокойных рутинных дел. Постарайтесь не играть свадьбу, не переезжать в новое место и не запускать транснациональный проект в этот день — поддержки энергий не будет. Здесь же притаилась Звезда болезней, которая не даст нормально сходить к врачу — есть риски неверных диагнозов и проблем при сдаче анализов. Даже несмотря на обнадеживающую структуру дня «Красная птица оказывается в тюрьме» — такая структура дает амнистию всем провинившимся — лучше все же в этот день не слишком надеяться на удачу и заниматься простыми делами.

Совет: Воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшите степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

29 апреля, вторник

День каменного дракона

5-tv.ru

Негативная звезда Земная сеть на пару с Крюком не дадут нам развернуться в этот день. Если слишком надеяться на энергии дня и проявить избыточную активность, могут быть негативные последствия для здоровья. Лучше всего сегодня обращаться за медицинской помощью, планировать, проводить романтические свидания и встречи с близкими и коллегами. Несмотря на общие, не слишком позитивные показатели, главная звезда даст успешное завершение сегодняшних, пусть и незначительных, дел.

Совет: Общайтесь и заводите связи! Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

30 апреля, среда

День земляной змеи

5-tv.ru

Собирает хорошие звезды и поддержит въезд в новый дом, генеральную уборку в доме. Не следует, тем не менее, сегодня проводить земляные работы. Структура «Собака» сталкивается с «Зеленым драконом», что обнадеживает, обещает позитивный исход дел начатых сегодня.

Совет: Выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее, и не теряйте из виду свою цель.

1 мая, четверг

День стальной лошади

5-tv.ru

Считается неблагоприятным днем, одним из «Дней десяти зол». Поэтому китайские тексты не советуют проявлять излишнюю прыть в этот день. К тому же здесь оказалась Звезда болезней, которая может усугубить хронические болезни и плохое самочувствие тех, кто уже болеет. Допустимо в такой день подписывать рутинные бумаги, собирать долги и инвестировать. Структура «Великий белый встречает звезду» советует избегать конфликтов в отношениях и измен. В такой расстановке неблагоприятно предпринимать активные действия.

Совет: Постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

2 мая, пятница

День золотой козы

5-tv.ru

Не подойдет для активных дел, но годится для рутинных занятий. Структура дня указывает на тягучесть, вязкость энергий дня. Продвижение дел возможно с препятствиями и трудностями.

Совет: Уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

3 апреля, суббота

День водной обезьяны

5-tv.ru

Собирает самые позитивные звезды: Добродетель месяца и Добродетель неба, а вместе с ними еще целую плеяду небесных подарочков: Желтая сеть, Красный сандал, Земной император, Небесный император. Даже малый шаг в начале большого пути, сделанный сегодня, станет хорошей основой для будущих больших успехов.

Если хотите что-то начать и ждете знака, то в этот день самое время начинать. Структура «Маленькая змея превращается в дракона» дает яркий и красноречивый образ: дела, начатые сегодня, масштабируются и принесут огромную пользу. Даже несмотря на возможные неожиданные вводные, с которыми вероятно придется справляться.

В такой день, помимо прочего, особенно хорошо проводить встречи, подписывать контракты, ходить на свидания, объявлять о помолвке, открывать новые проекты, инвестировать. Даже завершать отношения в такой день хорошо.

Совет: Развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

27 апреля, воскресенье

День водного петуха

5-tv.ru

День обладает позитивной структурой и прекрасно подойдет для начала обучения, переговоров, планирования, начала ремонтных работ. Хорошо подойдет для земляных работ!

Совет: Достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

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