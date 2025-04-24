Пруд в Парке Горького откроют для купания этим летом

Фото: mos.ru

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Вокруг него уже установили лежаки и шезлонги.

Пионерский пруд в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве станет зоной пляжного отдыха уже этим летом. Там можно будет купаться и принимать солнечные ванны, пишет mos.ru со ссылкой на заместителя руководителя столичного Департамента капитального ремонта Сергея Дунаева.

«На Пионерском пруду уже в этом летнем сезоне можно будет купаться и загорать. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, здесь можно будет поплавать, поплескаться в воде с детьми и принять солнечные ванны на удобных лежаках и шезлонгах», — рассказал он.

Как пишет портал, пруд очистили от ила и мусора, а на берегу разместили пляжную зону с креслами, шезлонгами и лежаками для отдыха. В павильонах возле пруда расположат раздевалки, душевые и туалеты. Также там появится пункт проката пляжных принадлежностей.

Кроме того, зону обещают открывать и в прохладную погоду. Вокруг пруда можно будет прогуляться, когда купальный сезон закроют.

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