Российские военные освободили населенный пункт Богдановка в ДНР

Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС

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Также российские войска нанесли удары по скоплениям боевиков и техники ВСУ.

Российские военные освободили населенный пункт Богдановка, расположенный в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно 24 апреля из сообщения Министерства обороны Российской Федерации.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Богдановка Донецкой народной республики», — указано в сообщении ведомства.

Также российские войска нанесли удары по скоплениям боевиков и техники ВСУ в населенных пунктах Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье Донецкой Народной Республики, Межевая и Новоподгородное Днепропетровской области. В результате противник понес потери в живой силе и технике в этих районах, которые составили до 410 человек.

В ходе операции были ликвидированы четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, произведенные в США, а также 230 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Это стало возможным благодаря использованию средств противовоздушной обороны.

В Минобороны отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции ВС РФ ликвидировали 34490 единиц автомобильной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы освободили населенный пункт Сухая Балка в ДНР.