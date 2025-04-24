Суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и подлоге

Фото: Потицкий Алексей/ТАСС

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Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.

Суд признал генерал-майора Ивана Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Известно, что его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также суд постановил назначить Попову в качестве дополнительного наказания штраф в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, виновный будет лишен воинского звания.

Попова арестовали 17 мая 2024 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (часть четвертая статьи 159-й УК РФ).

Согласно данным следствия, генерал причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.

Эти материалы были предназначены для оборудования инженерных оборонительных сооружений по линии соприкосновения фронта. Их стоимость была оценена в размере 130 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который виновен в многомиллионном хищении, ужесточили с домашнего до отбывания в СИЗО.