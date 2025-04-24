ФСБ предотвратила теракт с использованием БПЛА в Нижегородской области

Фото, видео: www.globallookpress.com/ Vadim Akhmetov; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

Двое боевиков, которые организовывали теракт с использованием БПЛА, нейтрализованы в Нижегородской области сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) организации.

Местом теракта должен был стать нефтехимический завод. Исполнители — граждане из Средней Азии. Указания им давал украинский куратор. FPV-дроны для совершения диверсионно-террористического акта были изъяты из тайного хранилища оружия.

«Во время задержания они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем», — отметили в сообщении ведомства.

На месте инцидента были обнаружены два БПЛА с боевыми частями из взрывчатки иностранного производства, автомат Калашникова и пистолет Макарова. В мобильных устройствах злоумышленников сохранилась переписка с куратором.

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