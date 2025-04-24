«Симметричные меры»: РФ может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Шойгу: Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Шойгу завил, что наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер.

Если Запад проявит агрессию против РФ или Белоруссии, Россия может применить ядерное оружие. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Изменения, внесенные в 2024 году в Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, позволяют Москве применять ядерное оружие в случае агрессии против России или Белоруссии.

«Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или Республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», — сказал Шойгу.

Россия также применит ответные меры в случае, если другие страны совершат недружественные действия, несущие угрозу суверенитету и территориальной целостности РФ.

«Наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий и предотвращения их повторения», — добавил Шойгу.

Ядерное сдерживание осуществляется относительно стран и военных объединений, которые считают Россию потенциальным противником, имеют в арсенале оружие массового поражения или боевой потенциал сил общего назначения.

Меры распространяются и на государства, которые предоставляют ресурсы для осуществления агрессии против России.

Шойгу указал в интервью, что ввод миротворцев на исторические территории России может стать предпосылкой для начала третьей мировой войны.

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