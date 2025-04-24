Минобороны опубликовало архивные материалы о героях Великой Отечественной войны

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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На сайте ведомства появился раздел «Увековечены в граните имена», в котором собраны ранее неизвестные истории бойцов из республик СССР.

Министерство обороны России обнародовало ранее неизвестные истории о героях Великой Отечественной войны из разных республик Советского Союза. Их можно найти в новом разделе «Увековечены в граните имена» на сайте ведомства. Так, уроженец Казахстана красноармеец Тулебердиев был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза за подвиг, совершенный под Воронежем. Сначала боец закидал вражеский дзот (деревоземляная огневая точка — Прим. ред.) гранатами, но взрыва не произошло. И тогда он подошел вплотную.

«В наградном листе далее пишется: что не раздумывая, Тулибердиев сблизился с дзотом до 4-5 метров и одним сильным рывком бросился на амбразуру дзота. Пулемет и автомат противника захлебнулись», — главный документовед по работе со СМИ и общественностью Центрального архива Министерства обороны РФ Юлия Венгер.

Также на сайте представлены Герои из Эстонской, Белорусской и других республик Советского Союза.