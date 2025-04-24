Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента России в интервью Le Point заявил, что Киев обязан признать новый статус территорий и отказаться от планов вступления в НАТО.

Украина должна вывести войска из вошедших в состав России регионов для мгновенного завершения конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому журналу Le Point. Он подчеркнул, что Киев должен признать реальный статус территорий. Кроме того, Москва настаивает на нейтралитете Украины, а именно на отказе от вступления в НАТО.

При этом в Кремле не считают уместным установление сроков по достижению прекращения огня. Поскольку пока Россия и США ведут мирные переговоры, Европа своими провокациями показывает, что желает продолжения конфликта.

«Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не собираемся втягивать ее в них насильно. До сих пор наибольшую роль играл Вашингтон. А сейчас появились определенные разногласия, и все перевернулось с ног на голову: это Вашингтон говорит о мире, а европейцы, на которых тем не менее лежит ответственность за обеспечение будущего мира на их континенте, говорят только о войне», — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента России заявил, что отставка главы киевского режима не входит в число требований по урегулированию конфликта. Однако, как отметил Песков, легитимность любого соглашения, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, можно будет поставить под сомнение.