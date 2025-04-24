В окружении охранников: как младший сын Трампа общается с однокурсниками

Фото: www.globallookpress.com/KEVIN LAMARQUE

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Наследник президента США учатся в Нью-Йоркском университете.

Постоянно окруженный охранниками младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон нашел способ для общения с однокурсниками. Об этом изданию Page Six рассказал источник, приближенный к семье американского лидера.

По его словам, младший наследник Трампа общается со сверстниками через игровую консоль. Бэррон поддерживает связь с друзьями через геймерские приложения, позволяющие обмениваться как текстовыми, так и голосовыми сообщениями.

Сыну главы США 19 лет, и он учится в Нью-Йоркском университете. Однако в целях безопасности его постоянно окружают телохранители, что не очень способствует активной коммуникации.

Кроме того, Трамп-младший никому не дает свой номер телефона, так как опасается, что он может оказаться в интернете, а из-за постоянных звонков его придется сменить. Но и ник в гримерских приложениях он раскрывает только тем, кого знает лично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кем стали дети Трампа к его второму сроку.