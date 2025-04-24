В России могут увеличить штраф за незаконное трудоустройство мигрантов

Штраф за незаконное трудоустройство мигрантов могут увеличить до 2 млн рублей

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

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Последние изменения санкций за данное нарушение проводили в 2016 году.

Штраф за незаконное трудоустройство мигрантов могут увеличить. Об этом изданию «Известия» рассказал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который и собирается внести в Госдуму данное предложение.

«В условиях постоянного роста цен и заработных плат действующие размеры штрафов (за нелегальное трудоустройство мигрантов. — Прим. ред.) утратили свою актуальность, что требует их пересмотра и приведения в соответствие с реальной экономической ситуацией», — пояснил Миронов.

Он отметил, что последний масштабный пересмотр санкций за данное нарушение прошел в 2016 году. Поэтому увеличение суммы штрафов с учетом инфляции он считает обоснованным. По предложению депутата, должностные лица, взявшие на работу иностранных граждан без соответствующих разрешений, будут оштрафованы на сумму до 350 тысяч рублей, а юридические — до двух миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как нелегальные мигранты становятся наркопреступниками. Нередко иностранные граждане работающие обычными курьерами, становятся неприметными распространителями запрещенных веществ.