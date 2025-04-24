Победителей 47-го ММКФ назовут в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com/Artyom Zotov; 5-tv.ru

В этом году на киносмотре были представлены 200 фильмов из 50 стран мира.

В столице сегодня назовут имена победителей Московского международного кинофестиваля — одного из старейших в мире. В этом году жюри предстояло оценить 200 картин. Представить свои работы в Россию приехали участники из 50 стран. До финала в итоге добрались всего 12 лент. Настоящий ажиотаж у зрителей вызвал конкурс «Русские премьеры». Работы наших режиссеров оценил кинокритик «Известий» Николай Никулин. Все детали — в его репортаже.

47-й Московский кинофестиваль открылся новой экранизацией повести Бориса Васильева «В списках не значился» задав главную тему — 80-летие Великой Победы. В основном конкурсе — 12 картин, включая три российских: «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Планета» и «Семейное счастье». Особый интерес вызвала казахская лента «Эвакуация» о женщине, которая, преодолевая тяготы военных лет, ищет дочь в Алма-Ате. В другой программе — фильм «Почтарь» с Александром Петровым в роли чудаковатого разносчика писем, который пишет утешительные послания от имени погибших солдат.

«Когда я только прочитал сценарий, я уже его как-то видел, представлял, и понимал, что надо соблюдать тонкую грань, чтобы пошло это не выглядело, чтобы мы не думали, что у него болезнь. А что это особенность у него такая», — говорит актер Александр Петров.

Просто обратите внимание, насколько плотная программа Московского кинофестиваля: и пресс-конференции, и пресс-показы. Параллельно в других залах идут зрительские показы: это может быть самое необычное, зарубежное, экзотическое кино, смыслы и философия которого требует обсуждения с режиссером. А может быть новое российское кино, которое показывают не только в другом зале, но и в другом кинотеатре. Кстати, особый интерес вызывает конкурс «Русские премьеры». И полный зал здесь тому подтверждение.

Петр Федоров и Ирина Старшенбаум представили комедию «Туда» — историю о таксисте и его харизматичной пассажирке, превратившей путь в Уфу в веселое приключение.

«Было загорожено все лобовое стекло — вот такая вот щелка оставалась — и в этом качестве я должен был быть в хорошем смысле Шумахером, отжимать ряды… Камера параллельно на каком-то пикапе. Надо с ней равняться… Все время играть Вадима и слушать, что тебе говорят в рацию: такая вот дистанция, слева объехать, справа», — говорит актер Петр Федоров.

Отдельным событием стала премьера фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» по рассказу Маргариты Симоньян.

«Хочу сказать, прежде всего, слова и Маргарите, и Тиграну. Мы вас очень любим — и вашу семью, и ваши дела, и вашу жизнь», — заявил телеведущий Аркадий Мамонтов.

В фильме главную роль исполнил Федор Добронравов. А его дочь сыграла Луара Кеосаян, племянница Тиграна.

«Мы с Лаурой, которая тоже снялась в этом фильме в роли дочери Федора, были сегодня утром у Тиграна в больнице, рассказали ему, что сегодня его премьера. Я не знаю, правильно ли было делать премьеру без него. Конечно, очень плохо, что он не может здесь быть, но я знаю своего мужа и знаю, что ему было бы еще хуже, если бы это просто никто не увидел», — отметила журналист Маргарита Симоньян.

Победителей объявят скоро, но уже ясно: главный триумфатор — зритель, для которого и проводится престижнейший киносмотр.