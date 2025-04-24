В Забайкальском крае природные пожары охватили 226 тысяч гектаров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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МЧС РФ держит ситуацию под контролем.

42 природных пожара бушует сейчас в Забайкальском крае. Усилена группировка спасателей.

Огнеборцам за последние сутки удалось ликвидировать девять очагов. В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам нет. При этом в огне остаются свыше 200 тысяч гектаров леса на территории восьми районов. В регионе действует режим ЧС федерального значения.

Сложная ситуация сейчас и в Красноярском крае. Там действует противопожарный режим, однако соблюдают его не все. Жительницы одного из дачных поселков решили пожечь траву на своем участке. Это заметили сотрудники МЧС. Нарушительниц теперь ждет штраф в десять тысяч рублей и административный арест.

В Тюменской области удалось быстро потушить ландшафтный пожар. Благодаря совместной работе спасателей, военных и местных жителей огонь на подступах к одной из деревень остановили.