Дональд Трамп прокомментировал возможную встречу с Владимиром Путиным

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

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Главы США и России прежде согласились, что продуктивный диалог необходим.

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По прогнозам американского лидера, диалог может состояться после его визита на Ближний Восток (С 13 по 16 мая — Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ. — Прим. ред.). Об этом он сообщил во время пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Это возможно… Думаю, встреча пройдет после этой поездки», — заявил Трамп.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал нынешние отношения РФ и США с заделом на сближение. Как сказал пресс-секретарь президента, оба лидера считают абсурдом отказ от диалога. Это позволяет предположить, что встреча, когда бы она ни произошла, будет продуктивной. К ней уже активно готовятся представители обеих сторон.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского, отказавшегося признавать Крым российским, назвав такие высказывания преградой на пути мирного урегулирования конфликта.