Все отмыл: испортивший стену Цоя вандал извинился

Фото, видео: © РИА Новости/Ольга Головко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Мужчина разрисовал портрет музыканта ради рекламы своей группы.

Легендарная стена Виктора Цоя на Арбате уже второй раз за последние недели переживает нападение вандалов. В этот раз хулигана и поклонника малоизвестной группы, закрасившего фразу «Перемен требуют наши сердца», нашли очень быстро.

Бить не стали, просто заставили отмывать свои художества и извиниться.

«Приношу свои искренние извинения всем фанатам группы „Кино“ и жителям города Москвы… Обязуюсь впредь больше хулиганских действий не совершать», — сказал мужчина на камеру.

Первые надписи на арбатской стене появились еще в 1990-е. Времена идут и меняются кумиры, но никто из них пока не удостоился хотя бы такой же народной любви, как Виктор Цой.