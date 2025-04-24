Лошади мешают спать жителям Патриарших прудов в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

А в Петербурге на конные прогулки могут ввести лицензию.

В Петербурге намерены лицензировать конные прогулки по историческому центру города. Рассматривается даже вариант полного запрета на такие катания. Ведь кареты и наездники часто не соблюдают правила дорожного движения, все это в сопровождении громкой музыки и алкоголя, что якобы портит имидж культурной столицы.

В Москве существует та же проблема. Жители Патриарших прудов с наступлением сезона начали массово жаловаться на топот копыт по ночам и остающийся навоз на тротуарах. Что с этим делать, разбирался корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Стук копыт по ночам стал еще одной неотъемлемой частью Патриарших прудов. Наравне со стритрейсерами и шумными посетителями модных заведений. Причем последние лошадям очень рады.

Но местных жителей ночные променады на лошадях только раздражают. В первую очередь, недовольны родители маленьких детей, пугающихся шума, и владельцы собак.

А вот последствия еще одного акта «лошадиного вандализма».

«Видел неоднократно людей с лошадьми… После себя лошади оставляют, понятное дело, продукты переработки физиологические. Минное поле такое. Как будто бы это не уровень Патриарших прудов…» — говорит местный житель Константин Трачевский.

Их маршрут начинается на пересечении Малой и Большой Бронной. Поездка стоимостью три тысячи рублей продлится около 15 минут и закончится на станции метро Охотный ряд. Дальше лошади выдвигаются в сторону Большого театра.

Поиск по горячим следам привел нас на Сандуновский переулок. Здесь маршрут лошадей с патриарших прудов обрывается. Причем довольно ярко.

Тут глубокой ночью мы и встретили наездницу, которая заверила, что сделает всего «кружочек» и вообще поспешила откреститься от всего происходящего.

Есть и другие версии, откуда здесь появляются лошади. Кто-то совершенно серьезно утверждает, что коней каждый вечер крадут.

Между тем, шум и сюрпризы на тротуарах — еще полбеды. Лошади могут испугаться громких звуков, как было в Петербурге, когда из-за фейерверков лошадь, запряженная в карету, едва не задавила посетителей летнего кафе. Чтобы такого не происходило, животные должны проходить специальное обучение.

«Кони в конной полиции — они же такие же лошади, тоже могут напугаться — но их воспитывают и обучают таким образом, что они не пугаются ни взрывов петард, ни салютов у ресторанов в честь какой-нибудь свадьбы», — пояснила Марина Нарусбаева, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры общей частной и оперативной хирургии СПбГУВМ.

Нарушение закона о тишине в Москве грозит штрафом до двух тысяч рублей. Для решения проблемы, в столице давно планируют ввести автоматические шумомеры. Их тестируют уже три года, но до городских улиц они пока не добрались. Да и как можно будет идентифицировать владельцев лошадей — все равно непонятно.

Поэтому пока их останавливают сотрудники полиции. Изымают седла и выписывают штрафы владельцам скакунов. А те выстраивают новые обходные маршруты.