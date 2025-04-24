Боевиков ВСУ выбивают из лесополосы вокруг села Горналь

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В Курской области ведутся ожесточенные бои за населенный пункт.

Что касается освобождения Курской области, то там сейчас самая горячая точка — это поселок Горналь. Накануне наши штурмовики взяли под контроль местный монастырь, который был ключом к обороне боевиков. Теперь планомерно зачищают жилые районы. За тем, как это происходит, в режиме реального времени из командного пункта наблюдает корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Это командный пункт, откуда контролируется вся обстановка возле населенного пункта Горналь и само село. Отсюда даются боевые задачи нашим артиллеристам, танкистам, пехоте.

На экране у бойцов враг как на ладони — он укрылся в самом населенном пункте и его окрестностях, откуда противника выбивает наша пехота.

«Наносим огневое поражение по укрепленным позициям противника. И дальше продвигаются штурмовые группы», — рассказывает командир 5-го батальона морской пехоты 810 бригады Черноморского флота с позывным «Гравер», Герой России.

Бойцы рассказывают нам, как обнаружили в лесу очередную малую группу украинских боевиков.

«Сидели сутки, не вылазили. Противник напуганный, чисто случайно заметили — противник был уничтожен», — вспомнил штурмовик 810 бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Француз».

Противник морально подавлен, пытается оказать сопротивление. Ведь позади — заградотряды, которые не дают отступать. Враг практически лишен подвоза боеприпасов, провизии и живой силы. Все подъезды к Горнали находятся под нашим огневым контролем.

Горнальский монастырь неподалеку зачищен от ВСУ. Это успешная работа морских пехотинцев группировки «Север». Штурмовым группам пришлось около пяти километров форсировать реку Псел, чтобы зайти в тыл к противнику.

«В этот момент наступали штурмовые группы, в целом удалось раздергать внимание противника, растрепать его оборону», — говорит командир батальона 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки «Север» с позывным «Антей».

После — зачистка подвалов и цокольных этажей, где укрывались боевики.

«Там были глубокие большие подвалы, там у противника располагался пункт управления БПЛА, пункт управления разведки и корректировки артиллерии. С этой высоты все хорошо просматривалось и их БПЛАшникам легко было взлетать», — говорит начальник штаба 5-го батальона морской пехоты 810-й бригады Черноморского флота с позывным «Кощей».

Монастырь и село Горналь находятся на возвышенности. После освобождения господствующей высоты нашим подразделениям открывается оперативный простор. Это контроль уже территории Сумкой области и самой границы, так что освобождение Курской области уже близко.