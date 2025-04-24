Грибникам на заметку: как подготовиться к походу в лес

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Эти советы могут спасти вам жизнь.

Уже не за горами сезон грибов, а значит самое время вспомнить основные правила безопасности, которые следует соблюдать каждому, кто намерен отправиться в лес, но совсем не хочет, к примеру, заблудиться. Эксперт по выживанию в дикой среде Данила Михайловский помог порталу URA.RU составить памятку с самыми важными советами.

Во-первых, перед тем, как выдвигаться в лес — хорошо бы ознакомиться с картами местности. Важно запомнить все особенности ландшафта. Хорошее знание территории — это залог того, что вы не потеряетесь.

Однако в любом случае, у вас всегда при себе должен быть телефон со скачанной на него картой и полностью заряженный пауэрбанк, который в случае чего поможет вернуть к жизни севший гаджет. Важно именно скачать карту, а не понадеяться на различные приложения-навигаторы, ведь в лесной глуши спокойно может не ловить интернет, так что ваш телефон окажется практически бесполезным. Более того, не забывайте предупреждать о походе в лес своих родных и близких, чтобы в случае вашего долгого отсутствия было кому своевременно забить тревогу.

Кроме того, отправляясь в лес, возьмите с собой заранее подготовленный чрезвычайный набор.

«Туда обязательно должен входить компас, свисток, фонарик, средство для розжига огня: зажигалка, спички или огниво. Самый надежный „амулет“ от холода — это шесть зажигалок, которые вы положите в разные карманы. Также не лишним будет взять небольшой запас еды (шоколад, сухари, консервы, сухофрукты и еду, которая не испортится за несколько дней), запас воды и алюминиевую кружку, в которой можно вскипятить воду», — объяснил Данила Михайловский.

Если даже вы потерялись — главное не поддаваться панике и сохранять трезвый рассудок.

«Попробуйте квадратное дыхание: вдох, затем четыре секунды и выдох, четыре секунды — повторить. Такое дыхание воздействует на парасимпатическую нервную систему и помогает успокоиться», — рекомендует специалист.

Если же ситуация складывается так, что вам в ожидании спасения или на долгом пути домой придется заночевать в лесу — вам обязательно необходимо будет развести костер. Для начала эксперт советует развести костер в одном месте, чтобы прогреть землю, а потом аккуратно сдвинуть его в сторону и лечь на теплое. Лучше всего подстелить под себя что-то непромокаемое, например, дождевик и как следует укрыться. В крайнем случае можно зарыться в листву.

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