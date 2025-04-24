И на это управа найдется: так ли опасны применяемые ВСУ израильские радары RPS-82

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Чем российские бойцы отвечают на вызовы?

Вот уже несколько недель российские разведывательные дроны обнаруживают элементы системы перехвата беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), применяемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующие сигналы поступали с ряда направлений. Об этом говорится в материале Евгения Даманцева для EADaily.

По словам автора, вдоль линии боевого соприкосновения ВСУ разместили израильские радиолокационные станции (РЛС) RPS-82 (ieMHR), способные обнаружить БПЛА «Орлан-30» и S350M на расстоянии до 35 километров, а разведывательно-ударные БПЛА «Иноходец-РУ» — до 70 километров.

Когда боевики ВСУ замечают российские дроны, они ненадолго включают РЛС, чтобы быстро поставить цель FPV-дронам-перехватчикам, после чего сразу выключают радары. Таким образом они надеются избежать обнаружения своих позиций.

Противостояние

Несмотря на множество способов маскировки, российские дроны-разведчики ловят сигналы РЛС в 10-20% случаев, поле чего их поражают «Ланцеты-3» и FPV-дроны. Как отмечает автор материала, показатель можно улучшить с помощью тяжелых БПЛА, оснащенных современными многодиапазонными комплексами радиотехнической разведки. Такая техника может не только обнаруживать включающиеся РЛС RPS-82, но и точно направлять на них артиллерию. А такие дроны, как «Иноходцы-РУ», могут еще и запустить в сторону вражеских позиций ракеты Х-39 ЛМУР (дальность — более 25 километров).

Даманцев добавил, что ликвидировать украинские радары способны российские истребители Су-34НВО, оснащенные контейнерными комплексами радиотехнической разведки УКР-РТ «Сыч» и тактическими ракетами для оперативного поражения целей. Кроме того, подобные задачи решают истребители Су-35С с противорадиолокационными ракетами Х-31ПД — пилот машины может засечь работающую израильскую РЛС на расстоянии до 150 километров и мгновенно применить ракету, не входя в радиус действия средств противовоздушной обороны (ПВО) ВСУ.

Помимо имеющихся вооружений, добавил автор, российским бойцам в приграничье помогла бы разработка противорадиолокационной версии дрона «Герань-2/3». На нем можно установить пассивную радиолокационную головку самонаведения и датчики системы предупреждения об облучении. Такие БПЛА при патрулировании смогут открывать огонь по противнику после первых же признаков облучения со стороны RPS-82. Рой таких «Гераней», заключил Даманцев, раз и навсегда решит вопрос с радарами ВСУ.

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