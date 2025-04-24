«Умеют заполнять собой пространство»: Лорак сравнила женщин с водой

Лорак: сила женщины в том, что она умеет собой заполнять пространство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Певица считает, что представительницы прекрасного пола могут менять обстановку под себя.

Певица Ани Лорак сравнила женщин с водой. Своим мнением в беседе с корреспондентом 5-tv.ru звезда поделилась на «Премии „Женщина Года“ от журнала FB»

«Женщина — это вода, знаете. Мне кажется, что сила женщины в том, что она умеет собой заполнять пространство, да, и тем самым менять все предметы под себя», — отметила Лорак.

По ее мнению, ключевая сила женщины заключается в способности адаптироваться к любой ситуации и пробиваться, несмотря на сложности, которые возникают на пути. Певица также призналась, что восхищается женской силой и уникальностью.

«Сложно женщине, конечно, в нашем обществе сложно, но женщины настолько уникальны, умеют подстраиваться и пробиваться, несмотря ни на что. Я восхищаюсь женщинами», — добавила Лорак.

В завершение Ани Лорак пожелала всем женщинам любви и успехов на их жизненном пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складываются отношения дочери Ани Лорак с отчимом-испанцем.