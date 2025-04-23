Трамп: отказ Зеленского признать Крым российским мешает переговорам о мире

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава Белого дома напомнил, что полуостров был потерян еще во времена президентства Барака Обамы, и тогда Киев не стал предпринимать никаких действий.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского, отказавшегося признавать Крым российским, назвав такие высказывания преградой на пути мирного урегулирования конфликта. Недовольство глава Белого дома высказал в своей социальной сети TruthSocial.

«Если он хочет Крым, то почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела», — написал президент США.

Трамп также заявил, что позиция Зеленского мешает достижениям на переговорах с Москвой. Он напомнил, что полуостров был потерян еще во времена президентства Барака Обамы, а Украина, по его мнению, сильно страдает из-за затягивания конфликта.

В завершение американский лидер добавил, что мирное соглашение могло бы быть подписано уже сейчас, но для этого Зеленский должен сделать конкретный шаг в сторону компромисса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федеральная резервная система США выступает против политики Трампа.