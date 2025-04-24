Под каблуком: Буйнов описал свое видение настоящей женщины
Буйнов: женщина должна четко разделять роли любовницы и профессионала
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Певец уверен, что представительницы прекрасного пола должны сочетать в себе несколько важных качеств.
Женщина должна четко разделять роли: иногда быть любовницей, иногда — профессионалом. Об этом 5-tv.ru заявил певец Александр Буйнов на церемонии «Премии «Женщина Года» от журнала FB.
По его словам, истинная женственность заключается в умении сочетать эти качества. Также важно всегда оставаться женственной.
«Настоящая женщина должна быть женственной, извините за тавтологию, а как еще назвать? Ну, не мужественной, правильно? Хотя бывают женщины мужественные. Это касается совершенно других понятий», — прокомментировал он.
Впрочем, иногда, отметил певец, в характере женщины может проявиться и жесткость. Мужчине в этом случае не остается ничего другого, как подчиниться.
«Какая она в профессии, какая она дома, как она мужика под каблук — и зажимает его. Настоящая женщина так делает. Я так живу», — добавил Буйнов.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Александр Буйнов назвал причину своей болезни. Виновато, уверен, певец, его отношение к женщинам.