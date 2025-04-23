Полиция задержала осквернившего стену памяти Виктора Цоя на Арбате мужчину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В среду на памятном месте появилась надпись «Мрачные щи», нанесенная красной краской поверх уже существующих рисунков.

В Москве задержан мужчина, разрисовавший стену памяти Виктора Цоя на Старом Арбате. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В среду на стене памяти появилась надпись «Мрачные щи», нанесенная красной краской поверх уже существующих рисунков.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для разбирательства. В отношении него возбуждено административное дело по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Нарушителем оказался 36-летний москвич Степан Б.

Это уже не первый случай вандализма на стене памяти Виктора Цоя. Ранее, 12 апреля, 5-tv.ru писал о том, что фанаты рэпера Паши Техника нанесли на стену надпись «Техник» в память об умершем исполнителе. Это вызвало негативную реакцию среди поклонников Цоя, которые позже восстановили прежний облик мемориала.

Кроме того, в связи с участившимися актами вандализма, в Московской городской думе обсуждают возможность усиления защиты стены памяти Виктора Цоя на Арбате. Так, 14 апреля Член комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Наталия Метлина заявила, что вопрос защиты стены нуждается в обсуждении.