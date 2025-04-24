В Венгрии после реставрации открыли крупнейший мемориал советским солдатам

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На кладбище Дугонич почтили память более тысячи воинов Красной армии, погибших при освобождении страны в годы Второй мировой.

В Венгрии сегодня вспоминают советских солдат, погибших за защиту страны в годы Великой Отечественной войны. Ценой жизни они освобождали километр за километром. Память о них сохраняется так же бережно, как и мемориалы. Сегодня после реставрации открылся один из крупнейших в Венгрии памятников. Церемонию увидел корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

На кладбище Дугонич покоятся советские солдаты, отдавшие жизни за свободу Венгрии. Долгие годы мемориал был в запустении. Активисты добивались реставрации памятника, и теперь он снова стоит в своем первоначальном величии, как напоминание о жертвах и подвиге.

Это одно из самых больших захоронений советских солдат в восточной Венгрии. Здесь увековечены имена больше тысячи освободителей. Сюда приезжают местные жители, чьи предки еще помнят все ужасы гитлеровской оккупации. Татьяна Керн преодолела больше трехсот километров, чтобы возложить цветы освободителям.

«У меня в семье два дедушки воевали, оба погибли. Воевали два дяди: один вернулся с войны, дошел до Берлина. А вот самый младший, на кого я похожа, ему было 18 лет, и он погиб за два месяца до окончания войны. Он лежит в Польше под Гданьском, Вехерово», — рассказала председатель Координационного совета Венгрии по работе с соотечественниками Татьяна Керн.

Фашисты не принесли сюда ничего, кроме смерти и разрухи. Освобождение страны советскими солдатами стало для Венгрии спасением.

«Там люди встречали хорошо. Встречали, кто придет, по плечу похлопает, кто как. Там не до цветов уже было», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Парубин.

Венгрия — одна из тех немногих европейских стран, где память о войне и истинных победителях еще хранят. В стране насчитывается 829 советских воинских захоронений периода Второй мировой войны, расположенных во всех 19 областях страны и Будапеште. В них покоятся более 140 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

«Мы восстановили здесь самое крупное в восточной Венгрии захоронение, крупнейший в восточной Венгрии мемориал в честь воинов Советской армии, которые освобождали восток Венгрии во время Дебреценской наступательной операции. Здесь похоронено 1084 солдатов и офицеров. Есть 11 кавалеров Ордена Боевого Красного Знамени», — сообщил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Пока в Венгрии восстанавливают память, в других странах Европы ее методично уничтожают.

«Это оскорбление бойцов, кто пожертвовал своей жизнью, своими семьями, чтобы отстоять нашу свободу. И мы забываем, что без России было бы крайне сложно освободить Францию и Европу от нацизма», — заявил внук бывшего президента Франции Шарля де Голля Пьер де Голль.

Сегед показал, что даже в современной Европе есть место памяти. Пока стоят такие мемориалы, жива и правда о войне, которую не забыть и не перечеркнуть.