Фото, видео: www.globallookpress.com/Harald von Radebrecht; 5-tv.ru

Отказ Киева рассматривать предложения о компромиссном урегулировании стал причиной отсутствия представителей ключевых стран.

Успехи наших войск на линии фронта дали США повод предложить условия, от которых, как считают в Вашингтоне, Киев не сможет отказаться.

Один из пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа — заморозить конфликт по линии боевого соприкосновения. То есть закрепить статус-кво, остановив продвижение войск России. Этот план американские дипломаты могли бы сегодня предложить киевской делегации в Лондоне на так называемой «встрече по Украине». Но Зеленский, как обычно, сорвал переговорный процесс. Он выдвинул новые требования, хотя американцы предупреждали: никаких амбиций Зеленского они больше не потерпят. Либо Киев принимает условия, либо переговоров не будет вообще. О бойкоте и провале лондонской встречи рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Фото в жанре «застали с поличным». Украинские эмиссары и их британские кураторы позируют на фоне флагов стран, чьи представители на переговоры в Лондон так и не приехали. Трех мушкетеров киевской дипломатии — министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, главу Офиса президента Андрея Ермака и руководителя министерства обороны Рустема Умерова — просто не потрудились предупредить: не будет ни Франции, ни США.

«Встречи в Лондоне продолжаются, но госсекретарь США Марко Рубио не будет присутствовать на них. Но это не какое-то заявление. Это проблема с логистикой в его расписании», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Логистика у американцев, и правда, сложная. Марко Рубио свою настроил так, чтобы точно не пересечься с украинцами. В день переговоров затеял масштабную реформу Госдепа. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и вовсе в Индии. Но, даже любуясь Тадж-Махалом, выражает общее недовольство администрации Трампа ходом переговоров.

«Пришло время, я думаю сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, когда страны должны сказать: «Мы собираемся остановить убийства. Мы собираемся заморозить территориальные линии в какой-то степени близко к тому, где они находятся сегодня», — заявил Вэнс.

Это прямой намек на так называемый американский «мирный план». Его детали публикует газета The Telegraph. В первых двух пунктах — немедленная остановка огня и начало прямых переговоров между Россией и Украиной, в третьем — отказ Киева от НАТО. И, наконец, территориальный вопрос.

«Четвертый пункт касается территории. Америка предлагает де-юре признать суверенитет России над Крымом», — пишут в издании.

Остальные же освобожденные территории американцы предлагают признать де-факто находящимися под контролем России. С отдельными оговорками: Киев должен получить доступ к устью Днепра, Вашингтон — управление над Запорожской АЭС. В заключительных пунктах речь идет об экономике. Но Зеленский уже не дочитал, ему хватило Крыма.

После такого глава киевского режима своих посланников в Лондон мог уже и не отправлять. Рубио еще на прошлой неделе после переговоров в Париже предупреждал: если подвижек к миру не будет, на новый раунд американцы не приедут. Теперь же они в очередной раз убедились: Зеленский недоговороспособен. Читай — повторение февральского фиаско в Овальном кабинете. Москва же за всем этим внимательно следит.

«Насколько мы понимаем, пока не удалось сблизить позиции по каким-то вопросам, и поэтому эта встреча сейчас не состоялась. Мы продолжаем, еще раз повторяю, наши контакты с американцами. Контактов с европейцами у нас нет. Контактов с украинцами — тоже. Хотя президент Путин сохраняет свою открытость к таким контактам в интересах урегулирования. Вот статус-кво на сегодняшний день», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиция Кремля за все время конфликта и не менялась. Чего не скажешь о западной бюрократии. По сообщению The Wall Street Journal, Франция и Британия теперь готовы к признанию потери Украиной части территорий. Как будто их об этом вообще кто-то спрашивал.