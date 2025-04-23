Штормовое предупреждение: в Москве и области ожидаются грозы и ураганный ветер

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

Северный циклон принесет в столицу мощные осадки и резкое похолодание.

Прямо сейчас с севера на Москву надвигается шторм. Город накроют грозы с ливнями и шквалистым ветром.

В некоторых районах Подмосковья дожди уже начались. В МЧС России предупредили о возможных обрывах линий электропередач, падении деревьев и рекламных конструкций.

Температура резко снизится сразу градусов на десять. В ближайшие дни возможны заморозки по ночам.

В Санкт-Петербурге — дожди. Температура будет чуть выше нуля. В конце недели прогнозируют снег.