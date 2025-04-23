От Турции до Русского Севера: куда отправиться на эти майские

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На майские праздники советуем отправиться в гастротур или побывать в речном круизе. Узнали у эксперта, какой отдых выбрать для семей с детьми или молодежи.

На майские праздники спрос на поездки по России и за рубеж заметно вырос. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в этом году только за границу туристы совершат около 900 тысяч поездок — это на треть больше, чем в 2024-м. Внутри страны россияне отправятся в путешествие более 3 миллионов раз.

По словам эксперта, в России наибольшей популярностью пользуются такие направления, как Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также трендом стали речные круизы — сезон навигации уже стартовал. Кроме того, внешний туризм опять набирает обороты: Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Куба становятся самыми востребованными направлениями. Увеличилось и количество перелетов в Китай, в том числе транзитных, для сообщения с третьими странами.

Куда поехать с детьми и без

Отдых с детьми требует особого подхода, отметил Горин. На первом месте здесь — безопасность, транспортная доступность и наличие активной программы для ребенка. Поэтому семьи с детьми чаще выбирают именно семейные гостиницы по системе «все включено» — как в России, так и за границей. Там работают аниматоры, открыты детские клубы, и родители могут отдохнуть, пока за самыми младшими присматривают профессионалы.

Эксперт отметил, вопреки стереотипам, молодежь также все чаще выбирает спокойные виды отдыха.

«Возрастные границы они практически уже стерты. Если раньше был стереотип, что речные круизы это больше популярный вид отдыха для людей старшего поколения, сейчас это наоборот — молодежный семейный туризм», — рассказал Горин.

Среди направлений активного отдыха и отдыха с развлечениями, эксперт выделил познавательные маршруты по редким местам и автотуризм.

Кроме того, недавно модными в России стали гастротуризм и винный туризм.

Что с гастротуризмом

Дмитрий Горин посоветовал обратить внимание на гастрономическую карту России: регионами-участниками проекта уже стали и Калининград, и Дальний Восток, и даже Русский Север. По проекту, кроме ресторанов, можно посетить и фермерские хозяйства. Они открыли гостевые дома, где получится не только отдохнуть, но и попробовать блюда местной кухни.

«География путешествий разная. Это и Центральная Россия, это и Краснодарский край, и даже Русский Север. Есть возможность посмотреть, в том числе, как производятся те или иные продукты питания и даже интерактивно поучаствовать в мастер классах, например, приготовления тех или иных национальных блюд», — объяснил он.

Отдыхать в майские собираются и в крупных городах, и на курортах, и в сельской глубинке. Главное — выбрать формат, подходящий именно вам.