Фото, видео: www.globallookpress.com/Spc. Elizabeth MacPherson; 5-tv.ru

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Недопустима даже гипотетическая возможность расположения иностранных военных на украинской территории.

Россия категорически отвергает идею размещения европейских войск на Украине. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, комментируя возможные сценарии военного вмешательства Запада в конфликт во время встречи с журналистами.

Политик ясно дала понять, что Россия не будет обсуждать даже гипотетическое размещение иностранных войск на украинской территории. По ее мнению, такая инициатива абсолютно неприемлема для страны, а также лишена всяческих перспектив на успех.

Эти заявления становятся ответом на все более часто звучащие в Европе обсуждения о возможном расширении военной поддержки Украины. Однако для России, по словам Матвиенко, такие разговоры не имеют смысла и не заслуживают дальнейшего внимания.

Ранее 5-tv.ru писал, что Совет Федерации призвал ООН осудить убийства российских журналистов, рассматривая действия Украины как терроризм. Ответственность за гибель корреспондентов лежит не только на официальном Киеве, но и на тех, кто поставляет разведывательную информацию и оружие украинским боевикам.