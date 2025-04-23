Пожар произошел около «Москва-Сити» в столице
Дарья Евстрахина 4 178 0
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
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Возгорание наблюдается у станции метро «Деловой центр».
В Москва-Сити случился пожар. Возгорание наблюдается у столичной станции метро «Деловой центр». Об этом сообщает источник 5-tv.ru и делится кадрами с места.
В Главном управление МЧС РФ по Москве заявили, что в данный момент проводятся оперативные работы по тушению пожара.
По прибытию на Пресненскую набережную спасатели сообщили о горении автомобиля на парковке административного здания. Предположительно, речь идет о парковке торгового центра «Афимолл».
Вся информация о происшествии уточняется и дополняется.