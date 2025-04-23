Путин удостоил Юрия Антонова ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Народный артист России получил звание за вклад в развитие музыкального искусства.

Президент России Владимир Путин наградил народного артиста РФ Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации

Согласно документу, Антонов получил высокое государственное отличие за значительный вклад в развитие отечественной культуры и музыкального искусства. Также в указе уточняется, что артист занимает должность вице-президента Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза).

Орден «За заслуги перед Отечеством» присваивается за выдающиеся заслуги в различных сферах, и это не первое признание талантливого артиста на высшем уровне.

Юрий Антонов — один из самых ярких и любимых исполнителей России. Его песни стали настоящими хитами, которые слушают и поют уже несколько поколений.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым актерам Максиму Аверину, Александру Олешко и Анне Михалковой присвоены почетные звания народных артистов РФ.