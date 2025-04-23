«Спортлото» поддержит проведение онлайн-соревнований ГТО

Фото: пресс-служба «Столото»

Лотерейный бренд стал генеральным партнером Федерации многоборья ГТО России.

«Спортлото» объединил усилия c Федерацией многоборья ГТО России для популяризации массового спорта. Партнерство будет реализовано в рамках онлайн-соревнований под названием «Народные игры ГТО Спортлото», которые пройдут с 21 апреля по 17 июня, сообщили в пресс-службе крупнейшего распространителя гослотерей «Столото», в портфель которого входят лотереи группы «Спортлото».

Участниками онлайн-соревнований могут стать люди разного возраста и уровня спортивной подготовки. В рамках соревнований «Спортлото» инициировал создание отдельной категории для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Из собственных средств бренд „Спортлото“ поддерживает проекты, стимулирующие развитие спорта и здорового образа жизни. Поддержка спорта уже стала частью ДНК бренда, а сотрудничество с Федерацией многоборья — продолжением нашей миссии», — отметила заместитель генерального директора S8 Capital, в который входит «Столото», Екатерина Тутон.

Для участия нужно подать онлайн-заявку, прикрепив к ней видео с выбранным набором упражнений.

Первые «Народные игры ГТО», прошедшие в начале 2024 года, привлекли более 11 тыс. участников из 85 регионов России. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра стал регионом с наибольшим количеством призеров во всех категориях и получил кубок «Самый спортивный регион России».

Федеральная программа всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) была основана в 2014 году.