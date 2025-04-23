Учитель, создатель, маэстро: в Москве проходит прощание с Зурабом Церетели

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Сотни людей пришли в Храм Христа Спасителя, чтобы отдать дань уважения скульптору, чьи работы стали символами целой страны.

В Москве сегодня прощаются со скульптором Зурабом Церетели. Траурная церемония проходит в Храме Христа Спасителя. Интересная деталь, что именно художник-монументалист сыграл важную роль в возрождении собора, занимался воссозданием его исторического убранства.

На Волхонку пришли сотни людей с цветами. Это родные, коллеги и друзья. И, конечно, поклонники его таланта. Церетели подарил миру десятки монументов: знаменитый фонтан на Охотном ряду в самом сердце столицы и памятник Петру Первому в районе Москвы-реки. Его скульптуры украшают улицы Петербурга и представлены в Америке и в странах СНГ. Маэстро к тому же был учителем, который вдохновлял современных скульпторов.

«Такой мудрый, такой дипломат, такой добрый человек, который очень многих художников в трудные годы, приняв в академию, просто спас и который вел очень мудрую политику академии. Кто сможет так еще руководить академией, сказать очень трудно», — поделился народный художник Российской Федерации, член президиума Российской академии художеств Виктор Глухов.

«Не умел отказывать, когда к нему обращались с просьбой. Я был директором Института Склифосовского и обратился к нему (с просьбой — Прим. ред.) о восстановлении памятника Ксении Миласской, который сгорел. Он тут же нарисовал эскиз, тут же организовал гранитный камень, привез», — рассказал президент Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Могели Хубутия.

Зурабу Церетели был 91 год. Похороны состоятся на родине скульптора — в Тбилиси.