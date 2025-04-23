Спустя 33 года: суд вынес приговор Шляфману по делу об убийстве Талькова

Фото, видео: Яцина Владимир/ТАСС; 5-tv.ru

Следствие установило его причастность к смертельному выстрелу во время конфликта за кулисами.

В Санкт-Петербурге суд сегодня признал бывшего концертного директора Валерия Шляфмана виновным в убийстве певца Игоря Талькова. И заочно приговорил его к 13 годам колонии общего режима. Сам бывший концертный директор артиста сейчас скрывается за границей. Это дело — одно из самых запутанных и громких в шоу-бизнесе. С тех роковых событий за кулисами Дворца спорта «Юбилейный», когда Тальков получил смертельное пулевое ранение, прошло более 33 лет. За это время успел смениться список подозреваемых, были проведены сложнейшие генетические экспертизы и допрошены полторы сотни свидетелей. Что в итоге стало решающим фактором? Расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

На оглашение приговора по делу об убийстве Игоря Талькова не приехали ни его вдова, ни сын, ни звезды эстрады, что в тот день находились во дворце спорта «Юбилейный».

Бывший концертный директор певца Валерий Шляфман признан виновным в его убийстве. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 13 лет в колонии общего режима, прокуратура просила 14 лет. С приговором суда он не согласен.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года — полное вранье, полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — заявил Шляфман.

Все эти годы он живет в Израиле, куда сбежал через несколько месяцев после трагедии. А до этого пытался убедить следствие, что певца застрелил любовник и охранник Азизы Игорь Малахов. Именно на него и пало подозрение в самом начале. Есть кадры следственного эксперимента, на которых партнер Азизы рассказывает о событиях того дня.

За все годы следствия были допрошены больше 150 человек, проведены десятки экспертиз. У следствия нет сомнений в том, кто убил Талькова. Следы пороха были обнаружены именно на рубашке Шляфмана.

«Рубашку изъяли у него дома в Москве, на рубашке, на правой ее поле, находились следы выстрелов», — сообщил руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.

Есть кадры Шляфмана в этой рубашке. За пару часов до концерта Игорь Тальков дал свое последнее интервью. Он был в хорошем настроении и шутил, и представил журналистам своего нового директора Шляфмана. К тому моменту он работал у певца всего около месяца.

События того дня хорошо известны. За кулисами «Юбилейного» между Шляфманом и Малаховым разгорелся конфликт из-за очередности выступлений эстрадных звезд. Конфликт перерос в драку. Телохранители Талькова скрутили Малахова. Шляфман вырвал у него пистолет, хотел выстрелить в него, но пуля попала в певца.

«За кулисами был выстрел в Игоря Тальков. Если в зале есть врачи скорой помощи или любой врач, который может оказать медицинскую помощь, просьба подойти ко мне на сцену», — сообщили организаторы концерта.

Этими словами 6 октября 1991 года был прерван гала-концерт в Ленинграде. Врачи не смогли бы помочь: Тальков умер почти сразу, пуля попала в сердце. Игоря Малахова тогда, в начале 1990-х, приговорили к трем годам условно за незаконное хранение оружия, а потом следствие на много лет остановилось. Лишь в 2018 году стало возможным рассмотрение дела в отсутствии подсудимого и заочное вынесение приговора.

Выдача Шляфмана России теоретически возможна, но израильская сторона может сослаться на истечение срока давности. Там даже за самые тяжкие и резонансные убийства он не превышает 20 лет. Все эти годы Игорь Тальков живет в сердцах своих поклонников.

Единственное в стране граффити с изображением певца появилось в Петербурге еще к 30-й годовщине смерти музыканта. И сколько бы коммунальные службы не пытались закрасить портрет, поклонники Игоря Талькова каждый раз отстаивали изображение кумира.

К этой стене каждый день приходят сотни людей сделать снимок кумира. Точка в деле убийства Игоря Талькова поставлена спустя 33 года после его смерти.