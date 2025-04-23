Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Как заявили в ФСБ, агент собирал информацию о наших политических и силовых структурах и участвовал в планировании терактов.

Молдавский агент депортирован из России с запретом въезда на 60 лет. Известно, что он напрямую подчинялся начальнику Главного управления разведки Украины (ГУР) Кириллу Буданову*. По его заданию вербовал жителей Молдавии для совершения терактов на территории нашей страны. И играл не последнюю роль в планировании диверсий. Сам же во всем признался, как только был рассекречен сотрудниками Федеральной службы безопасности России. О преступных связях — в репортаже корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

На этих кадрах бывший сотрудник Службы информации и безопасности Молдавии Дмитрий Руснак. В России он должен был собрать информацию о деятельности наших политиков и силовых структур, но был рассекречен оперативниками ФСБ. Во время опроса не скрывал, что его куратором был сам начальник ГУР Украины Кирилл Буданов.

«Мы, когда разговаривали с ним много раз про конфликт, я не стеснялся говорить свою позицию открыто. Я ему говорил, что „Ну ты же понимаешь, что шансов нет?“. Он говорит: „Я это понимаю, более того, я понимаю, что вся европейская армия, вместе взятая, не сможет противостоять русской армии“. Так, а зачем ты готовишь меня? А он готовился, он стремился, он очень хотел», — сообщил мужчина во время допроса.

Руснак заручился доверием Буданова в 2020 году. Тогда он помогал Киеву установить контакты с президентом Республики Молдова Майей Санду, на то время кандидатом в главы республики. Посредником был председатель молдавского парламента Игорь Гросу. После этого первый зарубежный визит Санду уже в новом статусе был на Украину к президенту Владимиру Зеленскому.

«Санду работает в интересах Запада, а не в интересах своего народа, предоставляет все данные, которые будут нужны для вербовки Службой безопасности Украины и подготовки террористов, предоставляет территории», — отметил ветеран спецподразделения антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

Молдавия стала площадкой украинских спецслужб для вербовки агентов на всех уровнях. В этом Буданову помогал именно Руснак. Летом 2021 года он организовал встречу с руководителем службы безопасности республики Александром Есауленко, где обсуждались диверсии на складах с боеприпасами в Приднестровье. Все это происходит с одобрения коллективного Запада.

«Вся Молдавия под контролем западных спецслужб, и прежде всего они ее рассматривают как серую зону, в которой можно взращивать терроризм», — заявил политолог, ветеран боевых действий Игорь Витюк.

Вербуют в Кишиневе агентов и для других операций. ФСБ раскрыла сеть молдавских террористов. У каждого была своя задача: Пруняну* доставлял взрывчатку из Молдавии в Россию на автомобиле, Измайлова провезла элементы самодельного взрывного устройства в наушниках. Окрушко* и Курдоглу была поставлена задача совершить теракты на важных для нашей страны объектах, сейчас они ждут суда. А бывший сотрудник спецслужбы Молдавии Руснак на 60 лет выдворен из России.

Террористам, которые не попались, власти Молдавии обещают убежище. Это Гегхам Гзырянц, организатор взрыва в столичном жилом комплексе «Алые Паруса», который произошел третьего февраля. Ему удалось скрыться в Кишиневе, а на все официальные запросы МВД России об экстрадиции молдавские правоохранители не отвечают.

«Обслуживает ли Молдова интересы западных спецслужб? Конечно. Ведь именно они поставили Санду туда, где она сейчас. Без поддержки Западной Европы — Великобритании, Франции, Германии — она бы ничего не значила», — заявил французский политолог Жан-Мишель Верноше.

И все это активно спонсируется европейскими и американскими фондами. За последние четыре года власти Молдавии получили 650 миллионов долларов от USAID якобы на демократию и евроинтеграцию.

«Нет сомнений, что нам будет гораздо легче обеспечить мир и свободу, как только мы вступим в Европейский Союз. Там мы будем под защитой, как в большой любящей семье», — считает президент Молдавии Майя Санду.

Но ориентиры любящей семьи явно не по душе самим жителям Молдавии. В учебниках для 12 класса Красная армия — оккупанты. А соратник Гитлера Ион Антонеску, убивший сотни тысяч евреев, просто проводил противоречивую национальную политику. Память предков власти пытаются стереть, избавляясь и от великих праздников. С этого года 9 Мая на главной площади вместо Дня Победы в Кишиневе будет День Европы.

* — внесены в перечень экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.