«Любой уважающий себя музыкант»: Алсу о важности образования в сфере искусства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Изучение теории — это непростой путь, который приведет человека к всестороннему развитию.

Любой уважающий себя музыкант должен иметь музыкальное образование. Такое мнение высказала певица Алсу в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на VII церемонии вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

Алсу уверена, что классическая музыка — это основа всего. Певица пошла в музыкальную школу в шесть лет, это было ее мечтой.

«Любой уважающий себя музыкант должен иметь образование. Я пошла в музыкальную школу с шести лет, это была моя мечта. Как только я увидела первое фортепиано, я умоляла родителей купить мне инструмент, чтобы я могла заниматься», — поделилась Алсу.

Любовь к музыке разделяют и дети певицы, а потому усердно занимаются с ранних лет. Дочери Сафина и Микелла закончили музыкальную школу с красными дипломами. Алсу уверена, что старания не пропадут даром, даже если в будущем девочки не станут связывать жизнь с творчеством. Главное преимущество музыкального образования — всестороннее развитие.

«Это очень помогает в жизни. Не только если ты хочешь стать музыкантом, это вообще очень развивает все полушария и очень полезно для здоровья», — объяснила Алсу.

Бытует мнение, что для детей изучение основ музыкальной теории — гамм — является суровым испытанием. Алсу не стала отрицать: для многих юных учеников путь в музыке зачастую прерывается именно на этом этапе.

«Либо они все-таки проходят этот тернистый путь, но потом с благодарностью это все вспоминают», — сказала певица.

Алсу поделилась, что у ее детей тоже были сложности в изучении музыкальной теории. Сегодня все это позади, девочки очень горды собой и счастливы. Благодаря усердной учебе они смогли изменить свое восприятие музыки.

«Они очень грамотные в музыке. Они могут с музыкантами говорить на равных. Они слышат музыку по-другому. Слышат все гармонии, все тонкости», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алсу рассказала, кем мечтает стать ее сын.