Трамп против Виндзоров и Ротшильдов: мир объявил войну президенту США

Фото: Reuters/Nathan Howard

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Американскому лидеру вынесли настоящий ультиматум.

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила войну американскому президенту Дональду Трампу. Об этом в своем материале пишет издание EADaily.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл 16 апреля на форуме в Экономическом клубе Чикаго заявил о разрушительном влиянии новой торговой политики президента США. В своей речи он даже пригрози Трампу, что, в случае обвала финансовых рынков, ФРС вмешиваться не будет. Подобные заявления делала и экс-глава минфина США Джаннет Йеллен.

Трампу вынесли настоящий ультиматум: если американский лидер не откажется от идеи сосредоточиться только на США и только на экономике своей страны, то ФРС не предоставит денег на проекты и огромный госдолг. В итоге все долги, накопленные стараниями предыдущих президентов, обрушатся на голову Трампа. При этом, несмотря на такие заявления, поговаривают, что ФРС буквально на днях выделили сотни миллиардов долларов Центробанку ЕС.

По сути сейчас вся британская аристократия в лице правящего дома Виндзоров, а также банковские структуры в лице династии Ротшильд объявили настоящую войну антиглобалисту Трампу и его команде, пишет издание.

Позже стало известно о том, что военные США и Министерство юстиции начали расследование в отношении главы ФРС Пауэлла задолго до того, как президент Трамп призвал его уйти в отставку рано утром 17 апреля. Независимые расследования деятельности ФРС президент поручил сразу двум министерствам, из чего можно сделать вывод, что Пауэлл будет арестован еще до осени.

«Мы уверены, что он из Глубинного государства. Может быть, он пробрался на свою работу, или, может быть, Трамп знал, что он из Глубинного государства, и выбрал его на эту работу, чтобы разоблачить его. Президент так и делает — он на несколько ходов впереди на доске, что его оппоненты не могут предсказать его следующий ход», — сказал представитель Министерства обороны США.

Трамп понимает, что действовать надо решительно и уверенно, так как останется либо он, либо ФРС и глобалисты.

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