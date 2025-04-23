Богатый урожай в начале лета: как правильно вырастить помидоры

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Тепличные томаты можно собирать уже в первые летние месяцы — а о том, как их лучше всего для этого посадить, рассказал биолог.

Тепличные помидоры могут дать богатый, вкусный и полезный урожай уже в начале лета, но для этого нужно знать секреты ухода за рассадой и правила выращивания овощей. Очень важно выбрать подходящие сорта для посадки. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал биолог Михаил Воробьев.

Так, для тепличных помидоров требования выше, чем для обычных. Они должны быть устойчивы к недостатку света, высокой влажности воздуха и резким перепадам температуры.

По словам эксперта, универсального совета по выбору конкретных сортов нет, так как это, в первую очередь, дело вкуса. Однако для выращивания помидоров в теплицах он рекомендует выбирать высокорослые сорта с неограниченным ростом.

Как правильно вырастить рассаду

Один из самых сложных шагов в выращивании помидоров — это правильная забота о рассаде. Особенно тяжело обеспечить ее достаточным количеством света в домашних условиях, считает Михаил Воробьев.

Чтобы правильно реализовать уход за растением на этом этапе, эксперт советует делать досвечивание с помощью различных ламп и светильников. Это необходимо делать примерно до середины апреля, пока не установится длинный солнечный день. Важно направлять свет на само растение, а не просто рассеивать его по комнате.

Также биолог обратил внимание на незаменимость таких вспомогательных средств, как, например, фольги, блестящей пленки или отражателя для лобового стекла автомобиля. Они помогут правильно направить свет на рассаду. Нельзя забывать и о своевременном поливе помидоров и проветривании комнаты — тогда растение не будет перегреваться.

Как посадить помидоры дома: пошаговая инструкция

На дно контейнера насыпьте небольшой слой дренажа — перлит, вермикулит или мелкий гравий;

Заполните емкость грунтом — слой 5-6 сантиметров и пролейте водой;

На поверхности сделать канавки с промежутками в четыре сантиметра и глубиной около одного сантиетра;

В канавки разложить семена на расстоянии три сантиметра друг от друга;

Когда вырастет 2–3 листа, рассаду томатов пикируют в емкости большего размера;

Во время пикировки (и дальнейшей пересадки рассады) досыпайте немного свежего грунта;

Когда корневая система освоит весь объем грунта и начнет прорастать сквозь дренажные отверстия, растения переселяют в постоянные горшки объемом 2-4 литра.

Как подготовить рассаду к пересадке в теплицу

Чтобы правильно высадить рассаду в теплицу, нужно знать, в каких условиях она выросла. Например, если это происходило на подоконнике в доме, растение получало мало ультрафиолета. Это значит, что перед высадкой рассады ее нужно закалить и приучить к открытому воздуху, подчеркнул эксперт.

«Если рассаду сразу высадить в открытое место на улицу, то она может получить солнечный ожог. Поэтому рассаду нужно закалять, чтобы был и ультрафиолет, и легкое движение воздуха», — заявил биолог.

Также биолог посоветовал во время выращивания рассады почаще открывать окна или выносить ее на балкон, чтобы растение получало достаточно воздуха и солнечного света.

Когда лучше высаживать рассаду и чем ее правильно удобрять

Идеальное время для высаживания рассады помидоров — это конец заморозков, который в средней полосе России приходится на период с 10 по 15 мая. Специалист отметил, что высаживанием можно заняться и на неделю раньше, если есть возможность обогревать теплицу.

Также эксперт рассказал о том, что перед высаживанием рассады под каждый росток формируется лунка, куда бросают щепотку комплексного минерального удобрения. По его словам, этого удобрения для рассады помидоров достаточно.

Как подготовить грядки в теплице: пошаговая инструкция

Грядки в теплице нужно расположить так, чтобы в утренние часы они были освещены.

Грядки делают шириной 75-80 сантиметров и оставляют дорожку шириной от 30 до 60 сантиметров;

Из-за возможных похолоданий, грядки лучше делать высокими 35-40 сантиметров;

Томаты любят питательную почву, поэтому необходимо высаживать их в смесь перегноя и верхнего слоя огородной почвы, смешанных в равных пропорциях;

Почву увлажнить и оставить до высадки рассады.

Как грамотно пересадить рассаду в теплицу: инструкция

По словам специалиста, высаживать в теплицу нужно только окрепшую рассаду, закаленную в течение двух недель, с развитой корневой системой и с 4-8 листиками на каждом ростке.

К посадке можно приступать, когда воздух в теплице прогреется до 17 градусов;

Грунт должен прогреться до 13 градусов на глубине 10 см. Замерить температуру почвы можно обычным термометром;

За неделю до пересадки на расстоянии 40-50 сантиметров друг от друга сделать лунки глубиной около 20 сантиметров;

Перед посадкой в готовые лунки внесите удобрения и хорошо полейте;

При посадке аккуратно извлекайте рассаду из горшочка, стараясь не повредить земляной ком;

После посадки необходимо уплотнить почву и подвязать неустойчивые растения. Остальные ростки пока подвязывать не нужно.

Как ухаживать за помидорами после высадки в теплицу

Через неделю после высадки в теплицу нужно обязательно заняться рыхлением почвы. По словам эксперта, это необходимо для поступления к корням кислорода. Спустя десять дней кусты необходимо удобрить раствором кальциевой селитры. После этого их можно подвязать к шпалере.

Кроме того, помидоры в теплице нужно защищать от яркого солнца и возможных ночных заморозков с помощью укрывного материала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как вычислить поддельные семена для рассады.