От Алсу до Сергея Лазарева: объявлены номинанты «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Ровно 45 дней остается до одного из самых грандиозных музыкальных событий лета.

Ровно 45 дней остается до одного из самых грандиозных музыкальных событий лета. 7 июня в Москве пройдет 20-я юбилейная церемония премии МУЗ-ТВ. Легендарные артисты и молодые исполнители подарят самые громкие хиты.

Список номинантов, которые поборются за награду, представили на торжественном гала-ужине.

Одна из главных интриг вечера — кто же будет ведущим юбилейной премии? Все секреты на звездной дорожке узнал корреспондент «Известий» Максим Сироткин.

Отель «Marriott Imperial Plaza». Здесь весь музыкальный Олимп: от Звонкого до «Корней», от Чеботиной до «Агаты Кристи».

«Сто процентов будут сюрпризы. Это такие классные добрые традиции, которые, мне кажется, МУЗ-ТВ будет возрождать», — отметил певец Артем Качер.

В этом году премия юбилейная, 20-я. Название «Легенда» говорит само за себя.

— За кого сердечко трепетало сегодня?

— Я не знаю, за всех, наверное. Ну вот, который поет на сцене сейчас!

— Этот самый любимый?

«Ну а как? Своих не предаем!» — отметила телеведущая Лера Кудрявцева.

«Я видел разные форматы этих премий. Когда она проходила в Олимпийском, когда еще зал не существовал, и как это было масштабно», — рассказал певец Сергей Лазарев.

А ведь началось все в далеком 2003 году. Тогда шла упорная борьба между МУЗ-ТВ и MTV, каждый пользовался шансом завоевать публику.

«Самая первая, я помню этот день прекрасно. В легендарном нашем Олимпийском я стала лучшей исполнительницей того года», — отметила певица Алсу.

И вот МУЗ-ТВ не просто выжил, он диктует правила: каверы от The Hatters, саундтреки к сериалам, коллаборации, от которых мурашки.

По соседству с элитой отечественного шоубиза — и восходящие звезды. Певица Ay Yola в номинанты не попала, но все равно взорвала топ-чарты. Ее песню «Homay» — выстрел в известность.

«Говорю четко: „Иванушки“ — это моя любовь!» — отметила певица.

Ведущие в этом году — звездный коктейль: Чурикова, Кудрявцева, Маркони. Владимир, например, в элегантном черном костюме.

«Это мой дар и проклятье. Вся одежда на мне смотрится просто идеально. Я могу надеть любые лохмотья! Вот сейчас на мне мешок из-под картофеля», — заявил ведущий церемонии Владимир Маркони.

«Прямо сейчас на экранах шорт-листы. Вы видите эти лица! Кто-то ждал этого годами, а кто-то, как ураган, ворвался в этот список. Но главная интрига этого вечера даже не в номинациях, а в том, кто станет новыми ведущими. И это Николай Басков и Миа Бойко!» — отметил корреспондент.

Да и вообще все селебрити, как на подбор, после пасхальных праздников на премию выходят без лишних килограммов.

«Все по-семейному. Скушал чуть-чуть кулича, правильного причем», — заявил певец Леша Свик.

В «Прорыве года» — имена, которые еще год назад никто не знал. Женя Трофимов и Комната Культуры, BEARWOLF и Татьяна Куртукова, MONA и Минаева, и другие. А в «Лучшем концертном шоу» — стадионы, где история творилась на глазах у тысяч.

Но главное — не тарелки, а то, что за ними.

«Главная тарелка? Та, с которой кормит его жена и мама!» — добавил певец Chebanov.

До церемонии остались недели, но ясно одно: музыкальный Олимп 2025 года будет жарким. Кто поднимется на него, узнаем совсем скоро. 7 июня, Live Арена, финал.