Фото, видео: Soeren Stache/ТАСС; 5-tv.ru

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В Москве на это ответили, что российская делегация имеет право почтить память погибших, даже без официального приглашения.

Немецкие власти угрожают не пустить посла России на мероприятия по случаю Победы над нацистской Германией.

Как пишет Bild, организаторы церемонии в Бранденбурге намерены вывести российского посла в ФРГ Сергея Нечаева силой, если тот прибудет на акцию. Ранее в СМИ появилась информация, что немецкое Министерство иностранных дел рекомендовало не приглашать на мероприятия представителей России и Белоруссии. И это несмотря на то, что именно советская армия сыграла ключевую роль в разгроме нацистов.

На это в нашем посольстве заявили, что россиянам не требуется приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии «Известиям» подчеркнула: Берлин своими действиями буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма.