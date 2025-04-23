Россия готова привлечь иностранных наблюдателей к расследованию преступлений ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, отметив, что такая практика обеспечивает прозрачность и доверие к судебным процедурам.

Россия готова привлечь наблюдателей из США и других стран для расследования преступлений ВСУ. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных Дел РФ Родион Мирошник.

По словам Мирошника, международные специалисты могут обеспечить прозрачность расследования и судебных процедур.

Он подчеркнул, что международный мониторинг судебных процессов — распространенная практика. Она активно применяется при расследовании резонансных преступлений.